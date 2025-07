VIOLÊNCIA

Ex-jogador de basquete é suspeito de agredir namorada com 60 socos em elevador

Vítima teve múltiplas fraturas no rosto

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de julho de 2025 às 20:01

Igor Eduardo Pereira Cabral

Um ex-jogador de basquete foi flagrado por câmeras de segurança golpeando a namorada dentro de um elevador. O caso ocorrei no em um condomínio do bairro Ponta Negra, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado (26).>

Imagens divulgadas pela CNN Brasil mostram Igor Eduardo Pereira Cabral no elevador com a vítima, por volta das 16h. A mulher aparece falando e gesticulando com as mãos e na sequência é agredida pelo homem. >

Ex-jogador de basquete Igor Cabral é suspeito de agredir a namorada 1 de 6

A polícia foi acionado por moradores do prédio. A vítima teve o rosto desfigurado com as agressões. Ela recebeu apoio dos residentes e, em um segundo vídeo, aparece recebendo cuidados no rosto, ensanguentado após o episódio. Segundo as informações, ela foi levada para Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel para receber atendimento médico especializado. >

Segundo informações do Metrópoles, a vítima teve diversas fraturas no rosto e precisará ser submetida a uma cirurgia. O suspeito, por sua vez, justificou o ato afirmando que teve um “surto claustrofóbico”. Mas, uma amiga próxima à vítima apontou que a agressão ocorreu por conta de uma crime de ciúmes de Igor.>