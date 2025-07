MINAS GERAIS

Jovem mata cunhado a facadas e pedrada com ajuda da mãe

Vítima chegou a se esconder atrás da esposa grávida e pedir piedade

Um rapaz de 22 anos foi morto com facadas e um golpe de pedra na cabeça na tarde do domingo (27), em Sete Lagoas (MG). Segundo informação do Estado de Minas, o crime foi cometido pelo cunhado do jovem, de 18 anos, com ajuda da mãe, de 49. >