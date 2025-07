DETALHES DA SEPARAÇÃO

Carlinhos Maia faz revelação sobre sexualidade e influenciadora é apontada como pivô de separação

Carlinhos Maia já apontou “falta de honestidade” no passado, o que também pode ter interferido no término

F Felipe Sena

Publicado em 28 de julho de 2025 às 16:51

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães terminaram Crédito: Reprodução | Instagram

Desde que anunciaram o término do relacionamento após 15 anos juntos, muitas especulações foram feitas sobre o real motivo do término entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. >

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães 1 de 16

Após ser questionado por uma seguidora sobre “falta de honestidade com Lucas” por uma seguidora, Carlinhos Maia admitiu que já aconteceu “lá atrás”, indicando possibilidade de infidelidade no passado. Casos de infidelidade também já tinham sido apontados por outros internautas anteriormente.>

No entanto, além da possível traição, o motivo também parece que foi outro: a sexualidade de Carlinhos Mais. Quando assumiu a relação com Lucas através do Instagram, em 2019, o Carlinhos chegou a dizer que continuava “sendo homem” e que os seguidores “jamais” o veriam com postura e aparência afeminada, revelando uma própria confusão em relação à sexualidade.>

Na época, vários influenciadores digitais do meio LGBTQIAPN+ fizeram algumas publicações, inclusive, análises no YouTube, refletindo sobre a negação de Carlinhos Maia e preconceito as outras formas de se expressar através da sexualidade.>

De acordo com o portal LeoDias, o pivô da separação é a influenciadora digital Eduarda Luvisneck, conhecida como Duda. Com mais de 264 mil seguidores, a influencer já entrou em lives com Carlinhos Maia, ele já chegou a dizer que estava apaixonado por ela. “Convencido, né?”, respondeu a influencer.>

Duda já esteve em uma das casas onde Carlinhos e Lucas moravam, quando os dois estavam juntos. Na ocasião, o apresentador do programa ‘Eita, Lucas!’, do SBT, chegou a fazer um vídeo brincando sobre a proximidade da influenciadora com seu então marido na época.>

“Essa aqui é a famosa Duda, né? Os meus fã-clubes, CarLus me atualizam muito sobre você, viu?”, disse em tom de brincadeira. No vídeo gravado no momento, ela garante: “Não, mas é só amizade! Fala aí pro povo, a gente é amigo galera!”. Em seguida, os dois se abraçam e Lucas finaliza o vídeo dizendo: “Cheguei pra cá pra ver esse baile todo, pra marcar esse território”.>