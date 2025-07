FIM DO CASAMENTO

Carlinhos Maia admite traição antes de anunciar separação de Lucas Guimarães

Influenciador respondeu seguidor sobre “falta de honestidade” e refletiu sobre infidelidade

Heider Sacramento

Publicado em 28 de julho de 2025 às 08:01

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Crédito: Reprodução

Pouco antes de anunciar oficialmente o fim do casamento com Lucas Guimarães, o influenciador Carlinhos Maia falou abertamente sobre um dos episódios mais delicados da relação: a infidelidade. A revelação ocorreu durante uma interação com seguidores nas redes sociais, por meio de uma caixinha de perguntas. >

Ao ser confrontado por um fã que apontou a "falta de honestidade com o Lucas" como seu maior defeito, Carlinhos respondeu sem hesitar: “Já existiu esse momento, realmente, lá atrás. Hoje em dia, ele sabe de tudo da minha vida e eu, da dele”, afirmou, fazendo referência ao episódio de traição ocorrido em um momento anterior do relacionamento.>

Juntos há 15 anos, Carlinhos e Lucas oficializaram a união em 2019, em um casamento cercado de repercussão nas redes. Ainda durante a conversa com os seguidores, o influenciador refletiu sobre as diferentes formas de trair. “Existe a traição feita por maldade para destruir o outro, e a traição por falta de controle ou vaidade”, avaliou. Ele também afirmou que, dependendo do contexto, seria capaz de perdoar uma traição, e revelou que ele mesmo já foi perdoado.>

A separação foi anunciada oficialmente no sábado (26), em um comunicado conjunto publicado nos perfis dos dois no Instagram. “São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. [...] Seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal”, diz o texto.>