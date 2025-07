NOVELA

Pobre de novo, Fátima vai parar na sarjeta, implora ajuda de César e é humilhada em Vale Tudo

Grávida e sem dinheiro, influenciadora recorre ao ex após ser rejeitada por Afonso e escorraçada por Raquel

Fernanda Varela

Publicado em 28 de julho de 2025 às 06:00

Fátima ficará arrasada Crédito: Reprodução

Fátima (Bella Campos) vai parar na sarjeta nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo. Grávida de César (Cauã Reymond), ela será abandonada por Afonso (Humberto Carrão), após o ricaço descobrir que ela estava tendo um caso com o amante. A essa altura, o vigarista já estará dando um golpe em Odete (Débora Bloch) e estará hospedado com ela no Copacabana Palace.>

Vale Tudo: Fátima 1 de 11

Sem dinheiro, sem casa e rejeitada por Raquel (Taís Araújo), Fátima vai tentar entrar no hotel para encontrar César, mas será impedida na porta. “Infelizmente a senhora está proibida de entrar. São ordens superiores. Vamos ter que pedir que se retire”, informará um segurança.>

Ela esperará César sair do hotel e o abordará assim que ele aparecer. Sacando o celular, começará a gravar: “Olá, Fatymores, esse aqui é o César Ribeiro, meu ex. A gente viveu uma relação mega tóxica e agora eu tô grávida dele e o bonitão quer me largar no olho da rua. Acredita?”>

Constrangido, ele a arrastará até um bistrô e pedirá que apague o vídeo. A conversa entre os dois será dura. “Não vem com esse papinho de filho pra cima de mim que eu sei bem que você não está nem aí pra essa criança”, dirá César. Fátima reagirá: “A gente tem um acordo.” E ele encerrará: “Vai lá se humilhar na Justiça. Se for por falta de adeus, tchau.”>