LUTO E SUPERAÇÃO

Tati Machado desabafa sobre perda do filho e anuncia retorno ao ‘Mais Você’

Apresentadora fala em “dor dilacerante” após morte do bebê e revela como enfrentou o luto ao lado do marido, Bruno Monteiro

Heider Sacramento

Publicado em 28 de julho de 2025 às 06:57

Tati Machado fala sobre luto e confirma retorno ao 'Mais Você' Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Tati Machado emocionou o público ao relatar, em entrevista ao Fantástico deste domingo (27), os detalhes sobre a perda de seu filho, Rael, durante a reta final da gestação, em maio deste ano. Em um relato comovente à repórter Renata Capucci, Tati compartilhou a dor do luto e falou sobre sua volta à televisão. >

“Ele estava em uma fase que era uma explosão de movimentos. Eu senti essa falta do movimento. Fomos para casa e falei: ‘meu Deus, faz o Rael mexer. Estou nervosa com isso’”, relembrou a apresentadora, ao contar que percebeu a ausência dos chutes do bebê após um passeio no Rio de Janeiro, às vésperas do Dia das Mães.>

Após a incerteza persistir, ela e o marido, Bruno Monteiro, procuraram atendimento médico e receberam a notícia de que não havia mais batimentos cardíacos. “Eu olhei para o Bruno e falei: ‘a vida trouxe para a gente e teremos que encarar juntos’. Eu fui invadida, também, por um medo de morrer”, confessou Tati.>

"Eu era uma Tati. Descobri que tava grávida e comecei a virar a Tati mãe. E tava quase pra se concluir essa nova Tati que eu queria ser. O corte seco da vida vem e viro uma 3ª Tati, uma Tati que eu não gosto pq é tudo o que não sou."#Fantástico pic.twitter.com/jhB9JX76Km — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 28, 2025

O parto de Rael aconteceu em 13 de maio, às 8h45. Apesar da tragédia, ela descreveu o momento como marcante. “Esse dia, por pior que fosse, foi muito importante para a gente. O parto do Rael foi um parto lindo. Com toda a tristeza que existia, foi lindo”, disse. Tati também recordou uma perda gestacional sofrida em 2019, revelando que ainda carrega sentimentos de culpa: “Foi uma gravidez que eu tinha muito medo, pela minha experiência passada. Eu nunca vou me livrar dela”.>

Tati Machado foi informada pela médica da emergência de que não havia mais batimentos cardíacos no bebê Rael. Abalada, ela se apoiou no marido, Bruno. #Fantástico pic.twitter.com/3Lk3H57Gmx — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 28, 2025

Ao longo do processo, ela recebeu apoio de amigas, como a cantora Lexa, que também perdeu uma filha recentemente. As duas viajaram com os companheiros para a Amazônia em busca de acolhimento e força.>