TELEVISÃO

Participação de Evaristo Costa agita prova decisiva no MasterChef; entenda

Apresentador participa do 10º episódio do reality e comanda desafio nesta terça-feira (29)

O “MasterChef Brasil” promete agitar a próxima terça-feira (29), às 22h30, com uma participação especial que vai surpreender o público. O jornalista e apresentador Evaristo Costa assume um papel inusitado e divertido: o de leiloeiro oficial da cozinha mais famosa do Brasil. >

Na primeira prova do episódio, os competidores terão que disputar ingredientes em um leilão de molhos clássicos, essenciais para acompanhar um filé-mignon suculento. Mas o diferencial do desafio é o que está em jogo: tempo. A cada lance feito pelos participantes, minutos preciosos de preparo são reduzidos, tornando o desafio ainda mais estratégico e desesperador.>

Com a condução carismática de Evaristo, os cozinheiros precisarão pensar rápido para não ficarem sem ingredientes ou sem tempo. Quem não conseguir arrematar um bom molho, ou tomar decisões erradas, poderá acabar penalizado com tarefas extras ou uma receita ainda mais complexa.>

A tensão deve tomar conta da bancada, e só os mais preparados conseguirão se destacar e conquistar um lugar garantido no mezanino.>

O episódio será exibido pela TV Band e afiliadas, além do canal oficial do MasterChef no YouTube e pela plataforma BandPlay.>