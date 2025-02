APÓS INTERNAÇÃO

Evaristo Costa comemora remissão de doença de Crohn: 'Boas notícias'

Jornalista usou suas redes sociais para celebrar

O jornalista Evaristo Costa usou as suas redes sociais, nesta quarta-feira (26), para compartilhar atualizações sobre seu estado de saúde com os seguidores. Em uma publicação, ele anunciou e festejou que a Doença de Crohn entrou em processo de remissão. >

A novidade veio após uma consulta médica com seu médico coloproctologista, especialista em diagnosticar e tratar doenças do intestino grosso e reto. "Boa conversa e boas notícias! Muito bom ver você bem, você merece", escreveu o profissional. >

Ao republicar a foto ao lado de seu médico no Instagram, o ex-âncora do Jornal Hoje comemorou. "Boas notícias sobre o Crohn: doença entrou em remissão. Nenhuma inflação detectada. Repor vitaminas e seguir", revelou Evaristo. Em seguida, o jornalista ainda postou um clique indo à feira para comer pastel. "Comemorar", brincou. >

A Doença de Crohn é uma Doença Inflamatória Intestinal (DII), que, em geral, atinge o intestino delgado e o cólon, mas pode afetar outras partes do trato gastrointestinal. Considerada grave e fator de risco para o câncer de intestino, a enfermidade fez com que Evaristo fosse internado no Reino Unido em 2024. >

Na época, o comunicador revelou que chegou a perder drasticamente 22 quilos em apenas 3 semanas: "Eu cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim [...] aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em três semanas. Eu me sinto definhando. É como eu me defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando", confessou. >