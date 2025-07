TECNOLOGIA

Pode usar papel alumínio na air fryer? Veja o que dizem os especialistas

Dúvida comum entre os consumidores, uso de papel alumínio tem uma séria de restrições a depender da marca da fritadeira

A resposta é sim, desde que alguns cuidados básicos sejam tomados. Ao contrário do micro-ondas, onde o alumínio é proibido por gerar faíscas, a air fryer funciona como um forno de convecção. Ou seja, aquece os alimentos com ar quente em circulação, o que permite o uso do papel alumínio sem riscos de curto-circuito.>