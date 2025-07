HARMONIZAÇÃO FACIAL

Gretchen surpreende ao mostrar 'novo rosto' após procedimento

Famosa detalhou intervenções realizadas nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 29 de julho de 2025 às 20:01

Gretchen surpreende com mudanças no rosto após nova harmonização Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Que Gretchen é uma grande adepta dos procedimentos estéticos todo mundo já sabe, mas desta vez a famosa conseguiu surpreender com as mudanças no rosto após nova harmonização facial. A atriz e dançarina mostrou o resultado nesta terça-feira (29) através de live nas redes sociais. Ela contou que decidiu reverter algumas intervenções no rosto e se submeter a outras técnicas mais modernas. >

Em abril deste ano, Gretchen já havia passado por outra harmonização facial, logo antes de ser confinada para o reality Power Couple. Por ter emagrecido muito nos últimos meses, a personalidade da internet disse que decidiu fazer novos procedimentos para adequar o rosto ao corpo.>

"Não existe desarmonização, existe um novo programa de harmonização. Quando eu entrei na casa do 'Power Couple', tinha acabado de fazer o procedimento um dia antes. Quando vocês me viram no programa, eu estava muito inchada e não podia tomar nenhum remédio para desinchar, até porque lá a gente não pode ficar tomando remédio sem prescrição médica", contou ela. >

"Eu emagreci muito, emagreci dez quilos. Óbvio que meu rosto ficou muito cheio para um corpo muito magro", explicou ela sobre a decisão de mudar o rosto.>

Gretchen passou por hialuronidase, um procedimento para retirar preenchimento com ácido hialurônico, no rosto, boca, bochecha e mandíbula. Ela também colocou fios de sustentação no rosto para deixá-lo menos flácido e com menos rugas e fez um preenchimento com bioestimulador de colágeno para melhorar a flacidez da pele. Além disso, ela contou que passou por "rejuvenescimento íntimo", na região dos lábios vaginais. >