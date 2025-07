PERSISTÊNCIA

Não gosta de academia? Veja como ficar com o braço definido com treino caseiro

Pesquisa comprova: braços fortes melhoram qualidade de vida - veja exercícios simples para fazer em qualquer lugar

Definir os braços não exige equipamentos caros ou academia. Com exercícios específicos e consistência, é possível fortalecer membros superiores usando apenas o peso do corpo e itens domésticos.

Comece sempre com aquecimento de 5 minutos. O treino básico inclui 3 séries de 10-12 repetições para cada grupo muscular, com descanso de 60-90 segundos entre séries.

Instale uma barra no batente da porta para fazer barra fixa, exercício completo para bíceps. Com mais experiência, use a barra para trabalhar tríceps também.