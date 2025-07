DIFICULDADES

Dorgival Dantas emociona ao revelar infância marcada pela miséria: 'Sete irmãos morreram de fome'

Antes da fama, cantor perdeu sete irmãos para a fome e catou lixo na adolescência

Heider Sacramento

Publicado em 31 de julho de 2025 às 07:04

Dorgival Dantas relembra infância marcada pela fome e superação Crédito: Reprodução/Instagram

“Sete dos meus irmãos morreram de fome” É com essa frase impactante que Dorgival Dantas resume o sofrimento vivido na infância. Nascido em 1971, na pequena cidade de Olho-d’Água do Borges, no interior do Rio Grande do Norte, o cantor e compositor enfrentou uma realidade marcada pela pobreza extrema, pela dor e pela escassez. >

“Passei dias só com água e açúcar para enganar o estômago”, relembrou Dorgival em entrevistas. Desde os 14 anos, buscava formas de ajudar a família: foi vendedor ambulante, catador de lixo e até raspava barba com navalha, qualquer esforço valia na tentativa de levar comida para casa.>

Sem ter sequer uma sanfona própria, aprendeu a tocar com o pai e começou a compor em pedaços de papel, cadernos escolares e até papel higiênico. Aos 17 anos, entrou para o Grupo Show Terríveis de Natal e, mais tarde, trabalhou com a dupla Sirano & Sirino. A virada veio em 2006, com o álbum “O Homem do Coração”, que consolidou seu nome no cenário nacional.>