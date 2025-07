MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

Agência do SUS abre inscrições para concurso com salários de até R$ 16,6 mil; confira vagas

Inscrições encerram no dia 25 de agosto

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) abriu as inscrições do concurso que visa preencher 130 vagas para profissionais de nível médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 4 mil a R$ 16.663,50. >

As vagas são para as seguintes funções: auxiliar de gestão, analista de gestão na área administrativa, advogado, arquiteto, comunicação social, contabilidade, designer gráfico, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, médico do trabalho, psicólogo, saúde pública e tecnologia da informação. >