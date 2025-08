OPORTUNIDADE

Universidade abre concurso para professores com salários de até R$ 14 mil

Vagas são para 40 horas semanais de trabalho

Os professores concurseiros interessados em ganhar acima dos R$ 10 mil podem ter uma grande oportunidade no edital divulgado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que abriu nesta sexta-feira (1º) um novo concurso com mais de 50 vagas e salários iniciais que podem chegar até R$ 14 mil por uma carga de trabalho de 40 horas semanais. >

As inscrições estão disponíveis a partir desta sexta-feira e vão até 1º de setembro. Para se inscrever, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 300 dentro do período de inscrição. No entanto, inscritos incluídos no Cadúnico e doadores de medula óssea reconhecidos por entidades do Ministério da Saúde têm direito a isenção. >