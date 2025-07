OPORTUNIDADE

Companhia abre concurso para técnicos e analistas com salários de até R$ 10,5 mil

Vagas são para cargos com 40 horas semanais

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) lançou edital de concurso com 115 vagas imediatas e formação de cadastro reserva da empresa. As oportunidades são para analistas, técnicos e pesquisadires com salários iniciais que podem chegar até R$ 10,5 mil por 40 horas semanais de trabalho. >

De acordo com o edital, as inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (4) e seguem até o dia 2 de setembro no site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca responsável pela prova. Com variação de remuneração entre R$ 4,4 mil e R$ 10,5, os cargos são para níveis médio, técnico e superior. >