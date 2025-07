CINEMA

Quarteto Fantástico tem cenas pós-créditos? Veja o que acontece

Filme da Marvel estreou nos cinemas nesta quarta-feira (24)

De acordo com o site Jovem Nerd, a primeira cena acontece quatro anos depois dos eventos do filme. Nesse momento, Sue Storm (Vanessa Kirby) aproveita a maternidade lendo um livro com o pequeno Franklin, agora já crescido. A heroína sai de cena por um instante para buscar um outro livro para o moleque, mas sente que algo está errado.>

Ao retornar para a futurista sala de estar do Edifício Baxter, Sue se depara com uma figura misteriosa encapuzada conversando com o pequeno Franklin, que segura uma máscara prateada nas mãos. Trata-se de ninguém menos que o Doutor Destino. Embora a Marvel já tenha escalado Robert Downey Jr. para dar vida ao vilão no cinema em "Vingadores: Doomsday (2026)", Destino aparece apenas de costas, e não tem diálogo na cena, deixando a dúvida se é mesmo o ex-Homem de Ferro em cena.>