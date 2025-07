CONFIRA

Após mais de 30 anos, saiba por onde andam atrizes sumidas de ‘Fera Ferida’

Atores que marcaram gerações na TV estão afastados dos estúdios

F Felipe Sena

Publicado em 28 de julho de 2025 às 21:38

Atrizes de Fera Ferida Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (28), outra novela chegou ao Globoplay! Conhecida pela música emblemática, de Maria Bethânia, em uma abertura que mostra uma onça preta, Fera Ferida tem diversos atores que marcaram gerações da TV brasileiras, mas que andam sumidos, deixando dúvidas ao público que acompanhou a trama. >

Fera Ferida 1 de 8

A novela marcou a estreia de nomes consagrados da teledramaturgia como Murilo Benício e Camila Pitanga. Entre os atores que estão sumidos estão Cláudia Alencar, Luiza Tomé, Anna de Aguiar, entre outros. Confira lista:>

Luiza Tomé (Maria dos Remédios)

Luiza Tomé Crédito: Reprodução | Instagram

A famosa Maria dos Remédios na trama, é uma importante personagem na novela. Ela é dona do bar ‘O Forrobodó’, um ponto de encontro na cidade de Tubiacanga. Apesar de passar um tempo fora dos holofotes, a atriz Luiza Tomé voltou a emissora em 2018, em ‘O Sétimo Guardião’ e no seriado Cine Holliúdy, de 2022. Ainda participou da Dança dos Famosos, em 2019. Nas redes sociais, a atriz relembra trabalhos do passado e interage com o público.>

Anna de Aguiar (Isoldinha)

Hoje com assinatura de Carolyna Aguiar, a atriz compartilha seu estilo de vida através das redes sociais, como o Instagram. Na biografia está suas profissões como performer, produtora cultural, professora da Técnica Alexander, além de estudante de Psicologia. Na rede social, Carolyna esbanja boa forma e diversos conteúdos, como vídeos dançando, apresentações de teatro, entre outros. Seu último papel foi em ‘Totalmente Demais’, em 2015, na Globo. A atriz ainda se descreve como yoguine, inclusive, por um tempo comandou um estúdio de ioga, teatro e dança. Em 2023, entrou em cartaz com um espetáculo teatral baseado em diários da artista plástica Lygia Clark.>

Cláudia Alencar (Perla Menescal)

Cláudia Alencar Crédito: Reprodução | Instagram

Destaque como Perla Menescal na novela, Cláudia Alencar está afastada da TV. A atriz, que faria parte do elenco de Beleza Fatal, do HBO Max, teve que sair do elenco após uma cirurgia na coluna. Aos 75 anos, hoje a atriz se dedica à poesia. Nas redes sociais, também compartilha um estilo de vida saudável, com rotina de treinos, o que mantém seu corpo em forma e sarado. Na TV, fez Vidas em Jogo (2011), na Record, e participações em Felizes para Sempre? (2015) e Rock Story (2017), na Globo.>

Érika Rosa (Clara dos Anjos)

eRIKA rOSA Crédito: Reprodução

Baseada na personagem homônima do autor Lima Barreto, Érika Rosa viveu Clara dos Anjos, sua única personagem na Globo, mas saiu da trama dois meses antes do previsto, e nunca mais foi vista. Hoje com 44 anos, não há informações sobre seu paradeiro.>

Joana Fomm (Salustiana Maria)

60 anos TV Globo - Gravação do set com as Vilãs - Perpétua (Joana Fomm). Crédito: Reprodução | Instagram

Salustiana Maria foi mais uma das inúmeras vilãs vividas por Joana Fomm na televisão. A atriz também brilhou em clássicos como Dancin' Days (1978), Corpo a Corpo (1984), Bambolê (1987) e Tieta (1989), entre outras, perdendo espaço na emissora justamente após Fera Ferida.>

Após Boogie Oogie (2014), fez Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2016) e dois episódios de Sob Pressão (2019), além de Apocalipse (2017), na Record. Atualmente com 85 anos, a veterana voltou à Globo recentemente como Perpétua para o especial que comemorou os 60 anos da emissora.>

Giulia Gam (Linda Inês)

Giulia Gam Crédito: Reprodução | Instagram

Atriz que viveu Linda Inês, protagonista de Fera Ferida, Giulia Gam brilhou em outras produções da Globo, como Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998), Mulheres Apaixonadas (2003), A Favorita (2008) e Ti-Ti-Ti (2010), entre outras.>