Êta Mundo Melhor!: Nova armação ameaça fortuna de Candinho nesta terça (29)

Capítulo desta terça (29) traz fuga, armação financeira e reviravoltas no amor e na carreira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de julho de 2025 às 05:00

Ernesto (Eriberto Leão) ressurge vivo em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta terça-feira, 29 de julho, continua com fortes emoções. Depois do reencontro tenso com Ernesto, Candinho vê o rival escapar novamente. A fuga acontece no momento em que o caipira estava prestes a confrontá-lo.>

Enquanto isso, Celso surpreende ao presentear Anabela, gerando um clima de ternura entre os dois. Já Felícia e Samir recorrem à ajuda de Estela, pedindo apoio em nome de Zulma. Zé dos Porcos, por sua vez, alerta Candinho sobre as verdadeiras intenções de Cunegundes, que estaria planejando um novo golpe.>

Do outro lado, Margarida consegue convencer Lúcio a dar uma segunda chance a Dita na rádio, reacendendo a esperança da cantora em seguir carreira artística. Estela mostra cuidado com Zulma e afirma que as crianças do casarão precisam estudar, uma decisão que pode gerar ainda mais conflitos.>

No campo amoroso, Sônia pressiona Quincas sobre o relacionamento, e a conversa termina com o rompimento. Já Olga sugere que Araújo aceite um plano ousado: desviar dinheiro de Candinho com a ajuda de Celso.>

Nos bastidores da rádio, Dita se prepara para uma nova apresentação, determinada a brilhar novamente nos palcos.>