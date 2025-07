FAMOSOS

Filho de ator da Globo trabalha cultivando maconha e faz desabafo: 'Cidadão de bem'

Único herdeiro do ator global, mora com a família no Canadá, onde compartilha a rotina e reflexões sobre a legalização

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de julho de 2025 às 12:19

Bruno Ciocler, filho de Caco Ciocler, trabalha com o cultivo de maconha Crédito: Reprodução/Instagram

Longe dos holofotes, Bruno Ciocler, de 29 anos, filho único do ator Caco Ciocler, chamou atenção nas redes sociais ao revelar seu atual estilo de vida: ele vive no Canadá, onde trabalha com o cultivo legal de maconha. Casado e pai de uma menina de 7 anos, Bruno divide com os seguidores no Instagram sua rotina na lavoura, mostrando os bastidores do plantio e cuidados com a cannabis. >

Formado em uma vida mais simples, Bruno exibe registros entre as plantações, compartilha dicas sobre o cultivo da planta e faz reflexões sobre o uso medicinal da erva. Em uma das postagens, ele desabafa:>

“No Brasil, eu era um criminoso. No Canadá, sou um ‘cidadão de bem’. Curioso perceber que a pior das prisões está dentro da nossa mente. Legalize já.”>

O trabalho com a cannabis medicinal começou após ele se mudar para o país, onde o consumo e o cultivo são legalizados desde 2018. Antes disso, Bruno se dedicava à agricultura no Brasil, especialmente no plantio de café.>

De forma didática, ele também fala sobre o processo técnico por trás do cultivo: “As plantas precisam de um ambiente escuro, com temperatura entre 18ºC e 23ºC e umidade do ar controlada. É importante para evitar que sequem rápido demais e percam os terpenos, que são essenciais para os efeitos da planta”, explicou ele em vídeo.>

Apesar do caminho "inusitado", Bruno não perdeu o vínculo com suas raízes. Seu pai, o ator Caco Ciocler, se mantém ativo na TV, mas também surpreendeu ao se formar em Biologia recentemente. A mudança de curso causou alvoroço entre os fãs, que temeram sua aposentadoria precoce da dramaturgia.>

“As pessoas enlouqueceram! Estavam dizendo que eu estava cansado da carreira, que tinha desistido. Isso nunca saiu da minha boca”, disse o ator durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta.>

“Acabei de fazer uma novela das oito”, completou, se referindo ao seu papel como Estéban no remake de Vale Tudo.>