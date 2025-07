CURIOSIDADE

Por que a família de Preta Gil usou branco no velório da cantora

Durante o velório realizado no Rio de Janeiro, parentes e amigos próximos escolheram o branco para prestar as últimas homenagens a Preta Gil

Na manhã desta sexta-feira (25/7), ocorreu a emocionante cerimônia que marcou a despedida de Preta Gil. O velório, realizado cinco dias após a morte da cantora, reuniu fãs que prestaram homenagens a artista com muita emoção. Familiares e amigos próximos escolheram roupas brancas para o momento, como um sinal de respeito e sensibilidade à religião da cantora.>

A escolha da cor tem forte ligação com a religiosidade de Preta. Praticante do Candomblé, ela era devota de Oxum, orixá das águas doces, da fertilidade e do amor. Apesar disso, o branco remete diretamente a Oxalá, figura central da religião, associada à paz, espiritualidade e serenidade; celebrado justamente nas sextas-feiras. >