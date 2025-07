FICA O AMOR

'Muita tristeza, mas do jeito que ela imaginava', afirma irmão de Preta Gil sobre velório

José Gil falou sobre o papel de Preta na família e no mundo

Elis Freire

Publicado em 25 de julho de 2025 às 17:44

José Gil se despede da irmã Preta Crédito: Brazil News

Irmão mais novo de Preta Gil, José Gil expressou seus sentimentos sobre o velório que aconteceu nesta sexta-feira (25) no Rio de Janeiro. Segundo ele, tudo aconteceu exatamente como ela sonhava: rodeada de amor, flores e muitos amigos. Em entrevista coletiva em frente ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o músico falou sobre o papel de Preta na sua família e no mundo. >

“Foi um momento de muita tristeza, mas foi muito lindo o que aconteceu no Municipal, do jeito que ela imaginava, com muito amor, amigos reunidos, muitas flores, muita música”, afirmou José Gil.>

O familiar ressaltou com a perda de Preta impacta a família Gil e do seu simbolismo e força na luta por mais igualdade. “Ela abriu tantas portas, agregou tanta gente, foi ligada a pauta das minorias. Vai fazer muita falta neste sentido. Para a família vai fazer falta da Preta que só a gente conhece. Saudade imensa da pessoa que agregava a nossa família. Ficam agora as lembranças de amor”, expressou o irmão da artista.>

O velório de Preta Gil, realizado na manhã desta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, foi marcado por forte comoção e grande presença de público. A cerimônia, aberta ao público das 9h às 13h, começou a receber fãs ainda de madrugada. Por volta das 6h, já havia fila formada na entrada do teatro. Além dos familiares Gilberto Gil, Bem Gil, José Gil, Flora Gil, estiveram no local nomes como os de Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Lore Improta, Carla Perez e Xanddy, Caio Blat, Glória Pires, Alice Wegmann, Péricles, Thiaguinho, Malu Mader, Cláudia Abreu e Regina Casé.>

A cerimônia teve início às 9h30, com portões abertos ao público, permitindo que admiradores se despedissem de Preta. Esse era um desejo da própria artista. A cerimônia seguiu até por volta das 14h, quando foi fechada. Único filho da artista, Francisco Gil foi acompanhado da namorada, Alane Dias, para dar um último adeus à mãe. >