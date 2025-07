SAÚDE E BEM-ESTAR

Como proteger os joelhos e se exercitar sem dor, segundo ortopedista

Com fortalecimento muscular e alguns cuidados, é possível manter os joelhos saudáveis em qualquer idade

Com cuidados simples e exercícios específicos, é possível manter os joelhos protegidos e a saúde em dia. Muita gente acredita que o desgaste nos joelhos é uma consequência inevitável do envelhecimento. Mas, segundo especialistas, deixar de se exercitar por causa disso pode ser ainda mais prejudicial. >

Com a orientação certa e foco no fortalecimento muscular, é possível preservar a articulação e manter a qualidade de vida.>

Pratique exercícios que fortalecem os joelhos

O segredo está em focar nos músculos que dão sustentação ao joelho: glúteos, adutores da coxa, quadríceps, isquiotibiais e panturrilhas. Esses grupos musculares, quando bem trabalhados, ajudam a distribuir melhor as cargas durante o movimento, evitando sobrecargas na articulação.>

Evite o sobrepeso e minimize impactos

Manter o peso corporal sob controle é outro ponto importante para quem quer preservar os joelhos. De acordo com Cortelazo, o excesso de peso pode causar “trauma repetitivo e excessivo da cartilagem, o que leva à sua degeneração”.>

Mais do que isso, a obesidade pode desencadear processos inflamatórios que aumentam o risco de doenças como artrite e artrose. “Isso também agrava as dores”, completa o especialista.>

Adapte os movimentos ao seu corpo

O mais importante é entender que parar de se movimentar não é a solução. Ao contrário: o movimento adaptado, respeitando os limites do corpo e com acompanhamento profissional, é essencial para preservar a saúde — não só dos joelhos, mas do corpo todo.>