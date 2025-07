NOVELA DAS 6

Armadilha contra Candinho: Samir ouve plano de Celso e Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (24)

Menino flagra conspiração para afastá-lo de Candinho enquanto golpista finge afeição para enganar o mocinho

No capítulo desta quinta-feira (24) de Êta Mundo Melhor!, a trama se complica com uma nova artimanha contra Candinho, agora envolvendo Samir. O garoto começa a se adaptar à vida na mansão, e Picolé até sugere que ele fique morando ali definitivamente. Quitéria, acolhedora, prepara o jantar para recebê-lo bem. >

Enquanto isso, Dita desabafa com Manoela ao contar que foi demitida da rádio. Do outro lado, Celso abre o coração para Araújo e admite estar apaixonado por Estela, o que pode mudar o rumo do seu envolvimento com Tamires.>