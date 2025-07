AMOR LIVRE

18 famosas que assumiram relacionamentos com outras mulheres; confira

De Fernanda Gentil a Kristen Stewart, veja quem são as celebridades que viveram (ou vivem) histórias de amor com outras mulheres

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de julho de 2025 às 16:47

Nanda Costa e Lan Lanh Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nos bastidores ou sob os holofotes, o amor entre mulheres vem ganhando cada vez mais espaço e visibilidade no mundo das celebridades. Com coragem, leveza e orgulho, várias famosas têm inspirado milhões ao viverem seus relacionamentos com outras mulheres de forma pública, honesta e sem medo de julgamentos. >

Seja em aparições nas redes sociais, declarações apaixonadas ou trocas de carinho em eventos, essas artistas mostram que o amor é plural e merece ser celebrado em todas as suas formas. Nesta lista, reunimos 18 nomes que provam que amar livremente é também um ato de representatividade.>

Confira 18 artistas que já assumiram (ou ainda vivem) relacionamentos com outras mulheres: >

1. Fernanda Gentil e Priscila Montandon >

Em 2016, Fernanda revelou que estava em um novo relacionamento após o fim do casamento com o pai de seu filho. A eleita era Priscila Montandon, jornalista com quem ela se casou em 2018. Juntas, elas criam Gabriel, filho biológico de Fernanda, e Lucas, seu afilhado.>

Na ocasião, Fernanda publicou: “Estou só exercendo meu direito de ser muito, muito feliz. Tenho apenas um recado, e é para os meus filhos [...] lembrem de não se importarem com tudo o que dizem sobre nossa vida. O que vale é o que a mamãe fala com vocês em casa, olhando nos seus olhos.”>

2. Fafy Siqueira e Fernanda Lorenzoni >

A atriz Fafy Siqueira tornou público seu namoro com a cantora Fernanda Lorenzoni após sofrer um acidente em casa, em 2020. As duas se conheceram durante uma peça de teatro e vivem juntas desde então.>

“Fernanda, minha namorada, é que estava em casa comigo e me levou para a emergência”, disse à coluna de Patrícia Kogut.>

3. Daniela Mercury e Malu Verçosa >

A cantora baiana revelou o romance com a jornalista Malu Verçosa em 2013. Pouco tempo depois, anunciaram o casamento. As duas criam três filhas juntas e seguem firmes até hoje.>

“Malu agora é minha esposa, minha família, minha inspiração pra cantar”, escreveu.>

4. Nanda Costa e Lan Lanh >

Casadas desde 2019, a atriz e a percussionista formam um dos casais mais queridos da mídia. Em 2021, deram as boas-vindas às gêmeas Kim e Tiê, geradas por fertilização in vitro.>

Em entrevista ao Gshow, Nanda falou sobre os desafios da gestação e como a maternidade transformou sua relação com o corpo. Em 2024, comemoraram 10 anos de união.>

5. Maria Casadevall e Larissa Mares >

A atriz surpreendeu o público ao contar em 2021 que estava vivendo um relacionamento com a percussionista Larissa Mares. Em entrevista, Maria disse que percebeu que sua sexualidade sempre foi mais fluida do que imaginava.>

Em entrevista à revista Ela, revelou: “Percebi que a heterossexualidade, para mim, era compulsória [...] Quando dei ouvido ao meu corpo e vi outras mulheres vivendo isso, me senti à vontade pra viver o que queria.”>

6. Thalita Carauta e Tay O'Hanna >

Thalita Carauta teve um relacionamento com a atriz Tamirys Ohana, iniciado durante as gravações de Segunda Chamada. Em 2024, revelou estar noiva de Tay O'Hanna, um homem trans e não-binário, com quem está desde 2020.>

7. Ludmilla e Brunna Gonçalves >

Ludmilla e Brunna Gonçalves se conheceram em 2017 no balé da cantora. Assumiram o namoro em 2019 e se casaram no mesmo ano. Em 2025, nasceu a filha Zuri, fruto da fertilização in vitro com óvulo de Ludmilla e gestação de Brunna.>

8. Vera Zimmermann e Luciana Ramanzini >

Vera Zimmermann assumiu publicamente seu relacionamento com Luciana Ramanzini em 2022, após trabalharem juntas na peça As Cangaceiras. As duas já se consideram casadas e fizeram um simbólico “casório junino”.>

9. Inez Viana e Debora Lamm >

Juntas desde 2009, Inez Viana e Debora Lamm chegaram a se separar em 2022, mas reataram em 2024. Marcaram a reconciliação com postagens carinhosas nas redes sociais. O casal sempre manteve uma relação discreta.>

10. Carol Duarte e Aline Klein >

Carol Duarte, conhecida por “A Força do Querer”, vive com a editora Aline Klein desde 2014. Juntas há mais de uma década, mantêm uma relação estável e reservada.>

11. Samantha Jones e Manu Morelli >

Samantha Jones, a Zinha de Renascer, namora a atriz Manu Morelli. As duas compartilham declarações de amor nas redes sociais e vivem o relacionamento publicamente.>

12. Lauana Prado e Tati Dias >

A cantora Lauana Prado está namorando a influenciadora Tati Dias, mãe solo do pequeno Bento. O namoro começou por iniciativa de Tati e foi oficializado com um pedido criativo: “Namora comigo?” escrito em um prédio durante um voo de helicóptero.>

13. Jodie Foster e Alexandra Hedison >

Jodie Foster se casou com a diretora Alexandra Hedison em 2014. Hedison já havia namorado Ellen DeGeneres. O casal mantém uma vida discreta e tem dois filhos, de um relacionamento anterior de Jodie.>

14. Leilane Neubarth e Gaia Maria >

A jornalista Leilane Neubarth assumiu o namoro com Gaia Maria em 2021. Mãe de dois filhos, Leilane contou que o amor por Gaia surgiu inesperadamente, e se considera bissexual. O casal evita exposição, mas compartilha momentos nas redes.>

15. Maria Gadú e Ana Paula Popi >

Maria Gadú está noiva da artista plástica Ana Paula Popi, com quem mantém um relacionamento desde 2021. Em 2023, nasceu a filha Alice, criada também por Vanessa Corrêa, irmã de Gadú.>

16. Kristen Stewart e Dylan Meyer >

A estrela da saga “Crepúsculo”, Kristen Stewart casou-se com a roteirista Dylan Meyer em 2024. O relacionamento começou em 2019, após o reencontro das duas, que se conheciam desde 2013.>

17. Fernanda Souza e Eduarda Porto >

Fernanda Souza e a produtora Eduarda Porto assumiram o namoro em 2022, após anos de amizade. O relacionamento é discreto, mas firme, e foi celebrado publicamente com fotos e homenagens em redes sociais.>

18. Marina Moschen e Emília Sauaia >

A atriz Marina Moschen, conhecida por Malhação, namora desde 2021 a diretora de fotografia Emília Sauaia. Ambas são discretas com a vida pessoal, focando na carreira artística.>