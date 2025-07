NOVELA DAS 6

Simbá tenta atrapalhar reencontro de Candinho com o filho em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (18)

Celso arma novo plano contra Candinho, Zé dos Porcos sofre reviravolta e segredo sobre Samir começa a vir à tona

Enquanto isso, Celso continua com suas artimanhas e tenta convencer Araújo a aplicar um novo golpe na fábrica de Candinho. Do outro lado da história, Olímpia pressiona Lauro para sair com ela, o que incomoda profundamente Tobias. Já Sabiá tenta conquistar Dita, enquanto Asdrúbal recorre a Haydée para ajudá-lo com mais um disfarce.>