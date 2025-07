INVESTIGADO POR TENTATIVA DE GOLPE

Bolsonaro é alvo de operação da PF e vai ter que usar tornozeleira eletrônica

STF determinou medidas restritivas citando risco de fuga do ex-presidente

A Polícia Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (18), uma operação nas residências do ex-presidente Jair Bolsonaro e no escritório do Partido Liberal (PL). A ação atende a mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou uma série de medidas cautelares contra o ex-mandatário. >

Entre as restrições impostas pela Corte, está o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e o monitoramento integral de seus movimentos, 24 horas por dia. Bolsonaro também está proibido de acessar redes sociais, se comunicar com outros réus ou investigados pelo Supremo, e de manter qualquer contato com diplomatas ou embaixadores. A aproximação de embaixadas está vetada. Além disso, ele terá de permanecer em casa todas as noites, das 19h às 7h.>