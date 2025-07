NOVIDADE

Airbnb libera parcelamento sem juros para reservas no Brasil

Novidade permite dividir o valor de estadias em até seis vezes

A partir desta quinta-feira (18), hóspedes brasileiros poderão parcelar reservas no Airbnb em até seis vezes sem juros. A nova opção de pagamento vale para viagens nacionais e internacionais, desde que o valor final seja cobrado em real (BRL) e o pagamento seja feito via cartão de crédito.>

Segundo o Airbnb, o Brasil é um dos mercados que mais crescem na plataforma. No primeiro trimestre de 2025, o país registrou aumento de 27% no número de noites reservadas. “Acreditamos que o parcelamento sem juros será um passo importante para que mais pessoas possam viver viagens inesquecíveis", disse Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb para América do Sul.>