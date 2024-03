PRIVACIDADE

Airbnb proíbe câmeras de segurança dentro de imóveis alugados pelo app

As novas medidas começam a valer a partir do dia 30 de abril deste ano

O Airbnb anunciou mudanças relacionadas ao uso e divulgação de câmeras de segurança, dispositivos de gravação, monitores de ruído e dispositivos domésticos inteligentes dentro de imóveis alugados por meio da plataforma para atividades de lazer ou negócios. Conforme divulgação feita na segunda-feira, 11, as novas medidas começam a valer a partir do dia 30 de abril deste ano.

"Não permitimos que os anfitriões tenham câmeras de segurança ou dispositivos de gravação que monitoram espaços internos, mesmo que esses dispositivos estejam desligados. Os anfitriões têm permissão para ter câmeras de segurança em áreas externas, monitores de ruído e dispositivos inteligentes, desde que cumpram as diretrizes a seguir e as leis aplicáveis", afirma a plataforma de hospedagens.

O Airbnb reforça ainda que as câmeras ocultas sempre foram proibidas e continuarão sendo. O objetivo é manter a privacidade das pessoas durante o momento da hospedagem. Desta forma, os anfitriões devem entrar em contato por meio do app para realizar alterações em seus anúncios, assim como realizar as alterações necessárias dentro dos imóveis até a data estipulada.