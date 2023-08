Dono de imóvel no Airbnb é processado após gravar casal fazendo sexo

Imagina viajar para descansar em outro lugar, mas acabar sendo gravado em um momento íntimo? Foi o que aconteceu com Kayelee Gates e Christian Capraro, que foram filmados fazendo sexo no banheiro da casa que alugaram.



Os dois estavam deitados na cama, tiveram relação sexual poucos minutos antes no banheiro da casa do Airbnb que alugaram Silver Spring (Maryland, EUA).



No entanto, segundo o jornal Extra, enquanto descansavam, o rapaz notou que o quarto tinha detectores de fumaça, mas de uma forma bem esquisita. Christan, que trabalha com instalação de detectores de fumaça, desconfiou e foi averiguar.