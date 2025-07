RECOMPENSA

Plataforma volta atrás e vai pagar 100% de vaquinha a alpinista que resgatou corpo de Juliana Marins

Sócio-fundador que organizou vaquinha anunciou o pagamento integral da benfeitoria nesta segunda (30)

"Nosso objetivo jamais foi outro senão ajudar o Agam. Quando fizemos esse comunicado [do cancelamento], muitos de vocês expressaram o desejo e a importância desse valor chegar até ele e vocês tem toda razão", afirmou Vicente em comunicado publicado nas redes sociais.>

A vaquinha havia sido cancelada no domingo (29) e todo o dinheiro doado seria devolvido. Segundo as instituições, o cancelamento ocorreu após os envolvidos terem sofrido “ataques, ameaças, informações falsas e mensagens de ódio” por estabelecerem uma taxa de 20% imposta na vaquinha. >

Em nota, informam que, nos últimos dias, a Voaa, o Razões para Acreditar e outras pessoas envolvidas com a história tornaram-se alvos de ataques, ameaças, informações falsas e mensagens de ódio. "A taxa de 20% praticada pela Voaa é resultado de um modelo de operação único, que vai muito além de simplesmente disponibilizar uma plataforma para arrecadação", afirmaram as organizações sobre o motivo da cobrança.>

Agam liderou a equipe que resgatou o corpo de Juliana Marins da trilha do Monte Rinjani. Com a perna machucada pelo impacto das rochas, Agam classificou esta como a operação mais difícil de sua carreira. Quando entrevistado, ele ficou visivelmente emocionado e pediu desculpas por não ter conseguido trazer Juliana com vida, mas garantiu que fez tudo ao seu alcance.>