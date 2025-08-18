UCRÂNIA X RÚSSIA

Zelensky é recebido por Trump na presença de líderes europeus e fala em via diplomática para acabar com a guerra

Trump liga para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para propor encontro com ucraniano



Tharsila Prates

Estadão

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 21:10

Encontro de líderes na Casa Branca Crédito: Reprodução/ X

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi recebido na Casa Branca nesta segunda-feira (18) para um encontro com o presidente Donald Trump e com líderes europeus, entre eles o da Finlândia, Reino Unido, Itália, França, Comissão Europeia e a Otan. A reunião serviu para mostrar, mais uma vez, que a Europa está ao lado da Ucrânia e quer um cessar-fogo imediato enquanto as negociações com a Rússia aconteçam.

Donald Trump, que disse ter sido "uma honra" receber os líderes ucraniano e europeus, trabalha para um acordo de paz definitivo e anunciou que está tratando de um encontro entre o russo Vladimir Putin e Zelensky. Este não quer que haja exigências prévias por parte da Rússia e que é necessária uma via diplomática para acabar com a guerra.

O Kremlin tratou o eventual encontro entre Putin e Zelensky como uma "ideia". Não há uma data para que isso ocorra.

Disputas

Durante a reunião no Salão Oval da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos mostrou ao presidente ucraniano um mapa da Ucrânia intitulado "Mapa do Conflito Rússia-Ucrânia", que indicava a porcentagem de território sob controle russo ou em disputa.

Zelensky disse que mostrou a Trump alguns detalhes do campo de batalha no mapa e agradeceu pelo gesto.

"É um bom mapa", disse Trump. "Estou pensando em como recuperá-lo", respondeu Zelensky. Trump replicou, rindo, que eles poderiam encontrar uma solução.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda (18) que a reunião de hoje na Casa Branca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e líderes europeus "é um momento importante, pois continuamos trabalhando em fortes garantias de segurança para a Ucrânia e uma paz duradoura".

"Estamos aqui, como aliados e amigos, pela paz na Ucrânia e na Europa", acrescentou ela na rede social X.

Juntamente com o texto, ela postou uma foto dos líderes reunidos na sede do governo americano.