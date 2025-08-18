Zelensky é recebido por Trump na presença de líderes europeus e fala em via diplomática para acabar com a guerra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Estadão
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 21:10
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi recebido na Casa Branca nesta segunda-feira (18) para um encontro com o presidente Donald Trump e com líderes europeus, entre eles o da Finlândia, Reino Unido, Itália, França, Comissão Europeia e a Otan. A reunião serviu para mostrar, mais uma vez, que a Europa está ao lado da Ucrânia e quer um cessar-fogo imediato enquanto as negociações com a Rússia aconteçam.
Donald Trump, que disse ter sido "uma honra" receber os líderes ucraniano e europeus, trabalha para um acordo de paz definitivo e anunciou que está tratando de um encontro entre o russo Vladimir Putin e Zelensky. Este não quer que haja exigências prévias por parte da Rússia e que é necessária uma via diplomática para acabar com a guerra.
O Kremlin tratou o eventual encontro entre Putin e Zelensky como uma "ideia". Não há uma data para que isso ocorra.
Disputas
Durante a reunião no Salão Oval da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos mostrou ao presidente ucraniano um mapa da Ucrânia intitulado "Mapa do Conflito Rússia-Ucrânia", que indicava a porcentagem de território sob controle russo ou em disputa.
Zelensky disse que mostrou a Trump alguns detalhes do campo de batalha no mapa e agradeceu pelo gesto.
"É um bom mapa", disse Trump. "Estou pensando em como recuperá-lo", respondeu Zelensky. Trump replicou, rindo, que eles poderiam encontrar uma solução.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda (18) que a reunião de hoje na Casa Branca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e líderes europeus "é um momento importante, pois continuamos trabalhando em fortes garantias de segurança para a Ucrânia e uma paz duradoura".
"Estamos aqui, como aliados e amigos, pela paz na Ucrânia e na Europa", acrescentou ela na rede social X.
Juntamente com o texto, ela postou uma foto dos líderes reunidos na sede do governo americano.
Além de Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se reuniram bilateralmente antes, participaram da reunião multilateral o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte; a presidente da Comissão Europeia - braço executivo da UE -, Ursula Von der Leyen; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; e o presidente da França, Emmanuel Macron.