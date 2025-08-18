Acesse sua conta
Sheron Menezzes anuncia morte do irmão e emociona

Atriz perdeu o irmão e fez declaração comovente nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:00

Atriz fez texto comovente sobre o irmão
Crédito: Reprodução | Instagram

A dor da perda de um irmão é muito dolorosa para alguns já que já estavam acostumados com um “bom dia!”, “tudo bem?”, entre outras perguntas e gestos simples que fazem parte do dia a dia. Esse é o caso da atriz Sheron Menezzes.

Conhecida por diversos papeis na TV Globo, como a Milena de ‘Caras & Bocas’, atual reprise do canal Viva, a atriz usou o Instagram para homenagear o irmão, Draiton Mancilha de Menezes, de 36 anos, que faleceu nesta semana.

“Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta. Eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim”, escreveu a artista.

Sheron Menezzes e irmão
Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos”, continuou.

No texto, a atriz disse que “um pedaço” de si foi arrancado. “Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre”, finalizou a declaração emocionada. A causa da morte do irmão da artista não foi informada.

