SUSTO

Sheron Menezzes fala sobre acidente do filho: 'Comecei a gritar por ajuda no meio da rua'

Apesar do susto, o menino não se feriu gravemente

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2025 às 10:27

Sheron Menezzes Crédito: Reprodução

Sheron Menezzes usou as redes sociais para contar um susto vivido ao lado do filho Benjamin, de 7 anos. A atriz fez um vídeo em seu Instagram para contar que o menino sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta elétrica com ela e acabou prendendo o pé na roda do veículo.>

“Eu quero dividir com vocês o meu dia de ontem, gente. Foi algo assim meio… E eu não quero que digam: ‘Ah, mas um montão de mãe passa por isso’. Eu sei, eu sou essa mãe. Então assim, eu vou contar para vocês e eu quero é apoio”, disse Sheron no início do relato.>

Segundo a atriz, o acidente aconteceu logo após buscar o menino na escola. “Ele senta na bicicleta elétrica, estou andando e escuto: ‘meu pé’. Eu me travei inteira. Olhei para baixo e o pé dele estava torcido no meio da roda. Comecei a gritar ‘ajuda’. Uma mulher, que estava em outra bicicleta com os filhos, parou e segurou a minha bicicleta”, contou.>

Ela explicou que, apesar do susto, o menino não se feriu gravemente. “Coloquei ele no chão e perguntei: ‘o que aconteceu?’. E ele: ‘eu botei o pé porque queria sentir a roda’. A sorte é que ele estava de tênis. Quando a roda virou, o pé se ajeitou. Destruiu o tênis! Teria acabado com o pé dele no meio da rua, os ônibus passando”, relatou.>