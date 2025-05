ENTENDA O CASO

Influencer morta em shopping foi convencida por amiga a receber 'presente' de atirador

Ela estava ao vivo dentro do seu próprio salão de beleza quando foi atacada

Assassinada a tiros enquanto estava ao vivo em uma transmissão pelo TikTok, a influenciadora mexicana Valeria Márquez, de 23 anos, pressentiu que seria morta. Ela estava em seu salão de beleza em Zapopan, no estado de Jalisco, no México, quando começou a sentir uma angústia.>

Segundo testemunhas, uma mulher avisou a Valeria de que um homem havia aparecido no local dizendo querer entregar um presente pessoalmente. Desconfiada, a influenciadora disse ter sentido medo. “Talvez eles fossem me matar ou algo assim”. A mulher rebateu: “Não, era um presente, mas era como um presente caro”. Valeria insistiu: “E ele veio com o quê, uma moto? Eles iam me pegar ou o quê?”.>