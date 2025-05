LUTO

Miss e empresária: Quem era a influencer morta a tiros durante live em shopping

Valeria tinha apenas 23 anos

A influenciadora digital mexicana Valeria Márquez, de 23 anos, foi morta a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok. O crime ocorreu na terça-feira (13), em um shopping, dentro do salão de beleza do qual ela é dona, em Zapopan, no estado de Jalisco, México.>

Uma funcionária que conversava com Valeria no momento do crime encerrou a transmissão após os tiros. A conta da influenciadora no TikTok foi retirada do ar, e perfis falsos começaram a ser criados.>