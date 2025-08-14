Acesse sua conta
Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe

João Paulo, do Santos, chega e deve assumir titularidade

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Pedro Carreiro

  • Miro Palma

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:10

João Paulo
João Paulo Crédito: Divulgação/ Santos

O Bahia fechou a contratação, por empréstimo, do goleiro João Paulo, do Santos. O acordo vale até o fim desta temporada, com cláusulas que preveem possibilidade de compra ao final do vínculo. Já o goleiro Marcos Felipe está de saída para o futebol da Turquia. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo CORREIO. 

João Paulo, que tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2027, poderá atuar pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Fica fora apenas da Copa do Nordeste, onde as inscrições já foram encerradas.

Conheça novo goleiro do Bahia

João Paulo por Reproduçao
Divulgação por Divulgação
João Paulo por Divulgação
João Paulo por Divulgação
João Paulo por Divulgação
João Paulo por Divulgação/ Santos
1 de 6
João Paulo por Reproduçao

O atleta, de 30 anos, chega a Salvador após fazer apenas uma partida pelo Santos em 2024, no dia 23 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Ele deve ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes de poder estrear.

A contratação ocorre em um momento de instabilidade no gol do Bahia, após sucessivas falhas dos atuais goleiros - além de Marcos Felipe, Ronaldo também teve partidas marcadas por erros. O Bahia ainda conta com o veterano Danilo Fernandes entre as opções para o gol. Já Marcos Felipe foi emprestado para time turco Eyüpspor e viajou na manhã de hoje. 

Marcos Felipe, de 29 anos, encerra sua passagem pelo Bahia após três temporadas, com 147 partidas disputadas e dois títulos do Campeonato Baiano, em 2023 e 2025. Titular nas duas primeiras temporadas, perdeu espaço em 2025 com a chegada de Ronaldo e passou a disputar posição. Apesar de ter atuado em 30 jogos neste ano, acumulou falhas e foi alvo de críticas da torcida.

