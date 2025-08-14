REFORÇO

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe

João Paulo, do Santos, chega e deve assumir titularidade



Pedro Carreiro

Miro Palma

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:10

João Paulo Crédito: Divulgação/ Santos

O Bahia fechou a contratação, por empréstimo, do goleiro João Paulo, do Santos. O acordo vale até o fim desta temporada, com cláusulas que preveem possibilidade de compra ao final do vínculo. Já o goleiro Marcos Felipe está de saída para o futebol da Turquia. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo CORREIO.

João Paulo, que tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2027, poderá atuar pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Fica fora apenas da Copa do Nordeste, onde as inscrições já foram encerradas.

Conheça novo goleiro do Bahia 1 de 6

O atleta, de 30 anos, chega a Salvador após fazer apenas uma partida pelo Santos em 2024, no dia 23 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Ele deve ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes de poder estrear.

A contratação ocorre em um momento de instabilidade no gol do Bahia, após sucessivas falhas dos atuais goleiros - além de Marcos Felipe, Ronaldo também teve partidas marcadas por erros. O Bahia ainda conta com o veterano Danilo Fernandes entre as opções para o gol. Já Marcos Felipe foi emprestado para time turco Eyüpspor e viajou na manhã de hoje.