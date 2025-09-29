Acesse sua conta
Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Para cargos de nível superior o valor vencimento pode chegar a R$ 9,7 mil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:00

Igrejinha, no Rio Grande do Sul
Igrejinha, no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução/ Viagens e Caminhos

Se encerram nesta quarta-feira (1º) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, para um concurso público com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São 11 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os valores dos salários variam entre R$ 2 mil e R$ 9,7 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 44h. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h.

Veja vagas do concurso público da prefeitura de Igrejinha

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, a Legalle Concursos. O valor da taxa de Inscrição, para cargos/ocupações de nível fundamental é de R$ 48,80. O valor da taxa de inscrição para cargos/ocupações de nível superior é de R$ 244. 

As provas objetivas serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro. O período para apresentação de títulos é de 26 a 30 de dezembro. Avaliações práticas serão aplicadas no dia 11 de janeiro. A publicação da classificação final será efetuada no dia 23 de janeiro de 2026.

O concurso tem validade até dois anos, a contar da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal.

Veja o edital completo.

