Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja vagas de concurso com salários de até R$ 5.226,70

Candidaturas foram abertas nesta quarta-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 01:00

Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso
Prefeitura Santa Terezinha do Progresso Crédito: Reprodução/Santa Terezinha do Progresso

Foram abertas nesta quarta-feira (24) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Santa Terezinha do Progresso, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. As vagas são para o nível superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,4 mil e R$ 5,2 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 22 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Dom. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150. 

Passe e veja vagas disponíveis e cronograma do concurso da prefeitura de Santa Terezinha do Progresso

Prefeitura Santa Terezinha do Progresso por Reprodução/Santa Terezinha do Progresso
Cronograma por Reprodução
Cronograma por Reprodução
Cronograma por Reprodução
Santa Terezinha do Progresso por Reprodução/ Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso
1 de 5
Prefeitura Santa Terezinha do Progresso por Reprodução/Santa Terezinha do Progresso

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitado até a próxima sexta-feira (26). Estão aptos à isenção do pagamento doadores de sangue e cidadãos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pertencentes à família de baixa renda; e doadores de medula óssea.

Leia mais

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Imagem - Prefeitura oferece salários de até R$ 17 mil em concurso público; veja vagas

Prefeitura oferece salários de até R$ 17 mil em concurso público; veja vagas

Imagem - Conselho abre concurso com salários entre R$ 9,6 mil e R$ 10,8 mil

Conselho abre concurso com salários entre R$ 9,6 mil e R$ 10,8 mil

O prazo para envio dos documentos da avaliação de títulos será entre 24 de setembro até 22 outubro.  A prova objetiva será realizada no dia 8 de novembro.  A publicação da classificação final e homologação do concurso será realizada no dia 28 de novembro. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação.

Veja o edital completo.

Tags:

Brasil Emprego Concurso

Mais recentes

Imagem - Câmara Municipal abre concurso com salários de até R$ 7,9 mil

Câmara Municipal abre concurso com salários de até R$ 7,9 mil
Imagem - 3 ganhos que lideranças inclusivas proporcionam aos colaboradores

3 ganhos que lideranças inclusivas proporcionam aos colaboradores
Imagem - Masterclass gratuita para lideranças discute estratégias concretas para aumentar a performance dos times

Masterclass gratuita para lideranças discute estratégias concretas para aumentar a performance dos times

MAIS LIDAS

Imagem - Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer
01

Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Filha de Lore Improta e Léo Santana celebra 4 anos com festa de princesa para 400 convidados
03

Filha de Lore Improta e Léo Santana celebra 4 anos com festa de princesa para 400 convidados

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
04

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer