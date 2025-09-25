VEJA VAGAS

Veja vagas de concurso com salários de até R$ 5.226,70

Candidaturas foram abertas nesta quarta-feira (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 01:00

Prefeitura Santa Terezinha do Progresso Crédito: Reprodução/Santa Terezinha do Progresso

Foram abertas nesta quarta-feira (24) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Santa Terezinha do Progresso, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. As vagas são para o nível superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,4 mil e R$ 5,2 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 22 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Dom. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitado até a próxima sexta-feira (26). Estão aptos à isenção do pagamento doadores de sangue e cidadãos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pertencentes à família de baixa renda; e doadores de medula óssea.