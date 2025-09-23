Acesse sua conta
Prefeitura oferece salários de até R$ 17 mil em concurso público; veja vagas

Candidaturas foram abertas nesta terça-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:24

Nicolau Vergueiro
Nicolau Vergueiro Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Nicolau Vergueiro

Foram abertas nesta terça-feira (23) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Nicolau Vergueiro, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de contratar profissionais para diferentes cargos. São 22 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 17,1 mil. Todos os os servidores vão receber auxílio-alimentação, por meio de cartão alimentação, no valor de R$ 408,00. A carga horária das vagas varia entre 8h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 13 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação La Salle. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, para cargos públicos de nível escolar fundamental; R$ 80,00 para cargos públicos de nível escolar médio; e R$ 120,00 para cargos públicos de nível escolar superior. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 14 de outubro.

Veja vagas do concurso da prefeitura de Nicolau Vergueiro

Veja quadro de vagas por Reprodução
Veja quadro de vagas por Reprodução
Veja quadro de vagas por Reprodução
Veja quadro de vagas por Reprodução
Veja o cronograma por Reprodução
Veja o cronograma por Reprodução
Veja o cronograma por Reprodução
1 de 7
Veja quadro de vagas por Reprodução

As provas objetiva e dissertativa estão previstas para o dia 29 de novembro e serão aplicadas no município de Nicolau Vergueiro ou em cidades da região, conforme disponibilidade de locais adequados. A convocação para entrega de títulos será feita entre os dias 12 e 14 de dezembro. As avaliações práticas, para os cargos que a requerem, serão realizadas no dia 24 de janeiro e/ou 25 de janeiro de 2026.

A publicação da classificação final e homologação do concurso será realizada no dia 6 de fevereiro de 2026. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação.

Veja o edital completo.

