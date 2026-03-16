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Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Policial militar teria procurado o ex-marido da cantora pedindo ajuda para ficar famoso

Fernanda Varela

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:49

Jojo Todynho terminou namoro com Thiago Gonçalves Crédito: Reprodução | Instagram

Novos detalhes sobre o fim do relacionamento de Jojo Todynho com o policial militar Thiago Gonçalves vieram à tona. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a cantora teria descoberto mensagens enviadas pelo então namorado ao seu ex-marido, o influenciador Lucas Souza.

De acordo com a apuração, Thiago entrou em contato com Lucas por meio de um aplicativo de mensagens pedindo ajuda para ganhar visibilidade e entrar no meio artístico. Na conversa, ele teria solicitado conselhos sobre como crescer na internet e até indicação de alguém que pudesse assessorá-lo.

Thiago Gonçalves e Jojo Todynho 1 de 9

Ainda segundo as informações, o policial também teria sugerido participar do Fight Music Show, evento que reúne influenciadores e celebridades em lutas de entretenimento.

A iniciativa teria incomodado Jojo Todynho quando ela descobriu a conversa, já que o contato com o ex-marido teria acontecido antes do término do relacionamento.

Fontes apontam que Lucas Souza não teria reagido bem ao pedido e teria criticado a atitude do policial. Ele também teria afirmado que qualquer atitude que magoasse Jojo poderia gerar forte reação negativa do público.

Após a conversa, Lucas ainda teria procurado Renata Branco, amiga próxima de Jojo e nutricionista clínica e esportiva, para alertar sobre a situação. Segundo relatos, ele teria demonstrado preocupação com a postura de Thiago e com a tentativa de se aproximar da fama.