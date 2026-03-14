FIM DO RELACIONAMENTO

Ex-namorado de Jojo Todynho diz que soube de término através das redes sociais: ‘Momento delicado’

Thiago Gonçalves fez um desabafo, mas diz que atitude não anula o que os dois viveram juntos

Felipe Sena

Publicado em 14 de março de 2026 às 00:47

Jojo Todynho terminou namoro com Thiago Gonçalves Crédito: Reprodução | Instagram

O policial militar Thiago Gonçalves, até então namorado de Jojo Todynho, usou seu perfil no Instagram para abrir o coração sobre o fim do relacionamento com a influenciadora. De acordo com Thiago, ele teve conhecimento do término através das rede sociais, ou seja, Jojo, não teve uma conversa pessoalmente sobre a decisão de colocar um ponto final na história.

Thiago, que se recupera de um infarto após uso de anabolizantes, escreveu um texto emocionante nas redes sociais. “Hoje, tomei conhecimento por meio das redes sociais, de que o relacionamento que vivíamos chegou ao fim. Recebi essa notícia em um momento particularmente delicado da minha vida, enquanto me recupero de uma internação, o que naturalmente torna tudo ainda mais sensível. Ainda assim, escolho olhar para trás com gratidão pelo tempo que compartilhamos, pelas experiências vividas e por tudo que esse período representou”, começou.

Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho 1 de 9

“Algumas histórias não terminam da forma que imaginamos, mas isso não diminui o valor do que foi verdadeiro enquanto existiu. Sigo agora concentrado na minha recuperação, na minha saúde e nos próximos passos da minha vida, com serenidade e respeito por tudo o que ficou. Agradeço as mensagens de carinho e compreensão e conto com a empatia de todos”, concluiu.

O término aconteceu logo após Thiago receber alta do hospital onde estava internado desde o início de março por causa de um infarto sofrido no dia 5. O casal estava junto há cerca de um ano, desde fevereiro de 2025, e a relação havia sido oficializada no aniversário de 28 anos da artista.

A notícia do rompimento surpreendeu o público, já que Jojo visitou o agora ex-namorado regularmente durante sua permanência no Hospital Central da Polícia Militar. Além disso, a influenciadora chegou a defendê-lo publicamente nas redes sociais contra acusações de uso de anabolizantes. Segundo as informações divulgadas, a

decisão da separação partiu da vencedora de A Fazenda 12.

Até o momento, Jojo Todynho não se pronunciou oficialmente sobre o término, mas ambos já deixaram de se seguir. Thiago, por sua vez, compartilhou uma reflexão em seu story após a alta: "Acredito de verdade que, quando Deus quer te tornar bem-sucedido, Ele primeiro tira o teu conforto. Ele testa a tua paciência. Ele desafia a tua fé".