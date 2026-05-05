MET GALA 2026

'Vai ao mercado?': Georgina Rodríguez vira piada ao surgir com visual 'fitness' no Met Gala

Noiva de Cristiano Ronaldo usou um conjunto esportivo a caminho de um dos maiores eventos de moda do mundo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 10:40

Georgina Rodríguez Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Met Gala 2026 aconteceu na noite de ontem (4) e Georgina Rodríguez, modelo e influenciadora, deixou os fãs e os críticos de moda de cabelo em pé ao sair do hotel em Nova York rumo ao Metropolitan Museum vestindo nada menos que um conjunto de ginástica.

Sim, você leu certo. Enquanto outras estrelas mal conseguem respirar em seus corsets apertados, ela posou para os fotógrafos com um visual que parecia saído direto de uma sessão de treino: top, legging, um terço nas mãos e, claro, para não perder a pose, uma bolsa Hermès Kelly.

Confira o look de Georgina Rodríguez no Met Gala 2026 1 de 13

Não demorou um minuto para as redes sociais comentarem sobre. "Desculpa, mas a Georgina vai ao Met Gala com um conjunto de ginástica?", questionou uma internauta incrédula. "Ela não está indo para o mercado, não", brincou outro seguidor, enquanto muitos perguntavam se ela tinha se enganado de evento e estava indo para a academia.

Enquanto o tribunal do Twitter se tornava o lar de críticos da moda, quem conhece o histórico das celebridades no Met Gala sabe que elas gostam de surpreender. E foi exatamente isso que aconteceu, a noiva de Cristiano Ronaldo foi se trocar no carro.