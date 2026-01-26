RICA

Bolsa de grife mais cara do mundo pertence a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo; veja

Influenciadora surgiu em viagem aos Estados Unidos com acessório raro da Hermès e reforçou fama de ícone do luxo

Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:06

Georgina Rodríguez Crédito: Reprodução

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar registros de uma viagem internacional. O destino escolhido foi Washington, nos Estados Unidos, onde a influenciadora aproveitou dias de descanso e exibiu produções marcadas por peças de alto luxo.

Nas imagens publicadas neste domingo (25), Georgina aparece em pontos turísticos icônicos da capital norte-americana, como a Casa Branca e o obelisco do National Mall. O que mais chamou atenção, no entanto, não foram apenas os cenários, mas os acessórios usados por ela ao longo da viagem.

Georgina Rodríguez 1 de 5

Conhecida pelo gosto refinado, Georgina surgiu usando um elegante casaco de pele e sua já famosa aliança de diamantes, avaliada em cerca de US$ 5 milhões e com aproximadamente 35 quilates. Ainda assim, o destaque ficou para uma bolsa da grife francesa Hermès, considerada um dos modelos mais raros e caros do mundo, cobiçada por fashionistas e colecionadores.

Considerada um dos itens mais exclusivos do mercado de luxo, a bolsa da grife francesa Hermès pode alcançar valores milionários. Nos sites especializados em luxo, o valor do item gira em torno de R$ 2 milhões. O preço varia conforme o modelo, o tipo de couro, os acabamentos e a raridade da peça, já que algumas versões são produzidas em quantidade extremamente limitada. Mesmo abaixo dos recordes vistos em leilões históricos, o acessório segue entre os mais caros e desejados do mundo da moda de alto padrão.