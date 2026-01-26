Bolsa de grife mais cara do mundo pertence a Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:06
Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar registros de uma viagem internacional. O destino escolhido foi Washington, nos Estados Unidos, onde a influenciadora aproveitou dias de descanso e exibiu produções marcadas por peças de alto luxo.
Nas imagens publicadas neste domingo (25), Georgina aparece em pontos turísticos icônicos da capital norte-americana, como a Casa Branca e o obelisco do National Mall. O que mais chamou atenção, no entanto, não foram apenas os cenários, mas os acessórios usados por ela ao longo da viagem.
Georgina Rodríguez
Conhecida pelo gosto refinado, Georgina surgiu usando um elegante casaco de pele e sua já famosa aliança de diamantes, avaliada em cerca de US$ 5 milhões e com aproximadamente 35 quilates. Ainda assim, o destaque ficou para uma bolsa da grife francesa Hermès, considerada um dos modelos mais raros e caros do mundo, cobiçada por fashionistas e colecionadores.
Considerada um dos itens mais exclusivos do mercado de luxo, a bolsa da grife francesa Hermès pode alcançar valores milionários. Nos sites especializados em luxo, o valor do item gira em torno de R$ 2 milhões. O preço varia conforme o modelo, o tipo de couro, os acabamentos e a raridade da peça, já que algumas versões são produzidas em quantidade extremamente limitada. Mesmo abaixo dos recordes vistos em leilões históricos, o acessório segue entre os mais caros e desejados do mundo da moda de alto padrão.
A aparição com o acessório exclusivo rapidamente gerou comentários e curiosidade entre os seguidores, reforçando a imagem de Georgina como uma das personalidades mais influentes quando o assunto é moda de luxo e ostentação nas redes sociais.