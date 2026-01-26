Carro de milionário e bolsa de R$ 58 mil: Hulk aparece esbanjando luxo e gera alvoroço

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:16
O atacante Hulk chamou atenção dentro e fora de campo após ser decisivo no clássico mineiro deste domingo (25). Autor de um golaço na vitória de virada do Atlético Mineiro por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, o jogador apareceu nas redes sociais exibindo um carro de luxo e uma bolsa avaliada em mais de R$ 50 mil.
Hulk Paraíba
Aos 39 anos, Hulk publicou fotos nesta segunda-feira (26) posando ao lado de um Corvette preto, modelo C8 Stingray. O veículo pode custar entre R$ 990 mil e ultrapassar R$ 1,2 milhão, a depender do ano e da forma de aquisição. Nas imagens, o atacante também aparece usando uma bolsa da Louis Vuitton, modelo Speedy P9 25 Bandoulière, avaliada em cerca de R$ 58,5 mil.
O look escolhido pelo jogador seguiu uma paleta em tons de marrom, combinada com óculos escuros e tênis branco. A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, mesmo com os comentários limitados. Em tom de brincadeira, o lateral Guilherme Arana comentou sobre o visual do colega. Outros internautas também reagiram com humor, destacando o contraste entre o desempenho em campo e o estilo fora dele.
Além da atuação decisiva no clássico, Hulk também costuma chamar atenção pela vida pessoal. Ele é pai de Zaya, de 3 anos, e Aisha, de 1, do relacionamento com Camila Ângelo. O jogador também é pai de Ian, Tiago e Alice, do casamento anterior com Iran Ângelo.
Dentro das quatro linhas ou nas redes sociais, Hulk segue como um dos nomes mais comentados do futebol brasileiro, seja pelos gols importantes ou pelo estilo de vida luxuoso que divide opiniões entre os fãs.