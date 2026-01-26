FINÍSSIMO

Carro de milionário e bolsa de R$ 58 mil: Hulk aparece esbanjando luxo e gera alvoroço

Atacante do Atlético Mineiro marcou na virada sobre o Cruzeiro e chamou atenção nas redes ao posar com Corvette e acessório de grife

Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:16

Hulk Paraíba Crédito: Reprodução

O atacante Hulk chamou atenção dentro e fora de campo após ser decisivo no clássico mineiro deste domingo (25). Autor de um golaço na vitória de virada do Atlético Mineiro por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, o jogador apareceu nas redes sociais exibindo um carro de luxo e uma bolsa avaliada em mais de R$ 50 mil.

Aos 39 anos, Hulk publicou fotos nesta segunda-feira (26) posando ao lado de um Corvette preto, modelo C8 Stingray. O veículo pode custar entre R$ 990 mil e ultrapassar R$ 1,2 milhão, a depender do ano e da forma de aquisição. Nas imagens, o atacante também aparece usando uma bolsa da Louis Vuitton, modelo Speedy P9 25 Bandoulière, avaliada em cerca de R$ 58,5 mil.

O look escolhido pelo jogador seguiu uma paleta em tons de marrom, combinada com óculos escuros e tênis branco. A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, mesmo com os comentários limitados. Em tom de brincadeira, o lateral Guilherme Arana comentou sobre o visual do colega. Outros internautas também reagiram com humor, destacando o contraste entre o desempenho em campo e o estilo fora dele.

Além da atuação decisiva no clássico, Hulk também costuma chamar atenção pela vida pessoal. Ele é pai de Zaya, de 3 anos, e Aisha, de 1, do relacionamento com Camila Ângelo. O jogador também é pai de Ian, Tiago e Alice, do casamento anterior com Iran Ângelo.