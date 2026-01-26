Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carro de milionário e bolsa de R$ 58 mil: Hulk aparece esbanjando luxo e gera alvoroço

Atacante do Atlético Mineiro marcou na virada sobre o Cruzeiro e chamou atenção nas redes ao posar com Corvette e acessório de grife

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:16

Hulk Paraíba
Hulk Paraíba Crédito: Reprodução

O atacante Hulk chamou atenção dentro e fora de campo após ser decisivo no clássico mineiro deste domingo (25). Autor de um golaço na vitória de virada do Atlético Mineiro por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, o jogador apareceu nas redes sociais exibindo um carro de luxo e uma bolsa avaliada em mais de R$ 50 mil.

Hulk Paraíba

Hulk Paraíba por Reprodução
Hulk Paraíba por Reprodução
Hulk Paraíba por Reprodução
Hulk Paraíba por Reprodução
1 de 4
Hulk Paraíba por Reprodução

Aos 39 anos, Hulk publicou fotos nesta segunda-feira (26) posando ao lado de um Corvette preto, modelo C8 Stingray. O veículo pode custar entre R$ 990 mil e ultrapassar R$ 1,2 milhão, a depender do ano e da forma de aquisição. Nas imagens, o atacante também aparece usando uma bolsa da Louis Vuitton, modelo Speedy P9 25 Bandoulière, avaliada em cerca de R$ 58,5 mil.

O look escolhido pelo jogador seguiu uma paleta em tons de marrom, combinada com óculos escuros e tênis branco. A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, mesmo com os comentários limitados. Em tom de brincadeira, o lateral Guilherme Arana comentou sobre o visual do colega. Outros internautas também reagiram com humor, destacando o contraste entre o desempenho em campo e o estilo fora dele.

Leia mais

Imagem - Antes e depois: procedimento nos glúteos de Bella Longuinho surpreende seguidores

Antes e depois: procedimento nos glúteos de Bella Longuinho surpreende seguidores

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Imagem - Look com fenda de mulherão, famosos e muito luxo: todos os detalhes da festa de 18 anos de Rayssa Leal

Look com fenda de mulherão, famosos e muito luxo: todos os detalhes da festa de 18 anos de Rayssa Leal

Além da atuação decisiva no clássico, Hulk também costuma chamar atenção pela vida pessoal. Ele é pai de Zaya, de 3 anos, e Aisha, de 1, do relacionamento com Camila Ângelo. O jogador também é pai de Ian, Tiago e Alice, do casamento anterior com Iran Ângelo.

Dentro das quatro linhas ou nas redes sociais, Hulk segue como um dos nomes mais comentados do futebol brasileiro, seja pelos gols importantes ou pelo estilo de vida luxuoso que divide opiniões entre os fãs.

Tags:

Hulk Hulk Paraíba

Mais recentes

Imagem - Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro

Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro
Imagem - Depois de uma semana pesada e cheia de conflitos, algo finalmente se destrava e a vida começa a melhorar para esses 3 signos

Depois de uma semana pesada e cheia de conflitos, algo finalmente se destrava e a vida começa a melhorar para esses 3 signos
Imagem - Antes e depois: procedimento nos glúteos de Bella Longuinho surpreende seguidores

Antes e depois: procedimento nos glúteos de Bella Longuinho surpreende seguidores

MAIS LIDAS

Imagem - 'Time inglês da Baixa dos Sapateiros': Bahia provoca Fábio Mota após vencer primeio Ba-Vi do ano
01

'Time inglês da Baixa dos Sapateiros': Bahia provoca Fábio Mota após vencer primeio Ba-Vi do ano

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar
02

Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
03

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
04

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte