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Oscar 2026: veja horário, transmissão e detalhes da cerimônia

Premiação do cinema mundial acontece neste domingo (15) em Los Angeles e terá transmissão na TV aberta, TV por assinatura e streaming

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 21:01

Wagner Moura concorre como Melhor Ator no Oscar 2026
Wagner Moura concorre como Melhor Ator no Oscar 2026 Crédito: Divulgação

O Oscar 2026 acontece neste domingo (15) e promete concentrar as atenções do público brasileiro por conta das indicações do cinema nacional na premiação. A 98ª cerimônia do Academy Awards será realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, reunindo as maiores estrelas de Hollywood e os principais filmes do último ano.

Neste ano, o Brasil chega forte à disputa. O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações importantes, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura. Já o brasileiro Adolpho Veloso também concorre ao prêmio de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem.

A expectativa é grande entre os brasileiros após o momento histórico vivido na edição anterior da premiação. Em 2025, o país venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional com “Ainda Estou Aqui”, enquanto Fernanda Torres também foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação no longa dirigido por Walter Salles.

Referências no filme 'O Agente Secreto'

Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução
Em O Agente Secreto, lenda da Perna Cabeluda aparece nos jornais por Divulgação
Cena da Perna Cabeluda em 'O Agente Secreto' por Divulgação
Livros que reúnem contos e textos mostram popularidade da Perna Cabeluda ainda hoje no Recife por Roberto Beltrão/Editora Mirada
Placas homenageiam desaparecidos da ditadura na Rua da Aurora, no Recife por Andrea Rego Barros/Prefeitura do Recife
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
O Agente Secreto: Reprodução de textos sobre a Perna no Diario de Pernambuco por Biblioteca Nacional/Acervo Diario de Pernambuco
No Nordeste, “raparigar” é uma expressão popular para se referir à traição. A dúvida lançada no filme lembra, de imediato, o eterno dilema de Dom Casmurro: traiu ou não traiu? Marcelo escapa da resposta, deixando tanto o sogro quanto o espectador no escuro por Divulgação
Imagem de 'Retratos fantasmas', de Kleber Mendonça Filho por Divulgação/Wilson Carneiro da Cunha
'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, tem 'easter egg' de 'Retratos Fantasmas' por Divulgação/Vitrine Filmes
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
Destaque do Oscar, “Zona de Interesse” é novo estudo sobre a banalidade do mal por Divulgação
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
Dirigido por Steven Spielberg, Tubarão, o filme mudou o cinema e criou o blockbuster de verão, completa 50 anos por Divulgação
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Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução

A cerimônia do Oscar 2026 terá transmissão ao vivo para o público brasileiro. Na TV aberta, a exibição acontece na TV Globo, logo após o Fantástico. O evento também poderá ser acompanhado pela TNT, na TV por assinatura, e pelo streaming da Max.

Na Globo, a transmissão será apresentada por Maria Beltrão, com comentários da atriz Dira Paes e do jornalista e especialista em cinema Waldemar Dalenogare.

A premiação começa mais cedo nos canais fechados e segue pela noite com a entrega das principais estatuetas, incluindo as categorias de atuação, direção e Melhor Filme, que tradicionalmente encerra a cerimônia.

Oscar 2026

Data: 15 de março de 2026

Horário: a partir das 20h na TV por assinatura e 21h na TV aberta

Local: Los Angeles, Estados Unidos

Onde assistir: TV Globo, Globoplay, TNT e Max

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