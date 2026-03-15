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Oscar 2026: veja horário, transmissão e detalhes da cerimônia

Premiação do cinema mundial acontece neste domingo (15) em Los Angeles e terá transmissão na TV aberta, TV por assinatura e streaming

Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 21:01

Wagner Moura concorre como Melhor Ator no Oscar 2026 Crédito: Divulgação

O Oscar 2026 acontece neste domingo (15) e promete concentrar as atenções do público brasileiro por conta das indicações do cinema nacional na premiação. A 98ª cerimônia do Academy Awards será realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, reunindo as maiores estrelas de Hollywood e os principais filmes do último ano.

Neste ano, o Brasil chega forte à disputa. O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações importantes, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura. Já o brasileiro Adolpho Veloso também concorre ao prêmio de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem.

A expectativa é grande entre os brasileiros após o momento histórico vivido na edição anterior da premiação. Em 2025, o país venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional com “Ainda Estou Aqui”, enquanto Fernanda Torres também foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação no longa dirigido por Walter Salles.

Referências no filme 'O Agente Secreto' 1 de 18

A cerimônia do Oscar 2026 terá transmissão ao vivo para o público brasileiro. Na TV aberta, a exibição acontece na TV Globo, logo após o Fantástico. O evento também poderá ser acompanhado pela TNT, na TV por assinatura, e pelo streaming da Max.

Na Globo, a transmissão será apresentada por Maria Beltrão, com comentários da atriz Dira Paes e do jornalista e especialista em cinema Waldemar Dalenogare.

A premiação começa mais cedo nos canais fechados e segue pela noite com a entrega das principais estatuetas, incluindo as categorias de atuação, direção e Melhor Filme, que tradicionalmente encerra a cerimônia.

Oscar 2026

Data: 15 de março de 2026

Horário: a partir das 20h na TV por assinatura e 21h na TV aberta

Local: Los Angeles, Estados Unidos