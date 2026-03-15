Wagner Moura cruza tapete vermelho do Oscar 2026 e chama atenção com look elegante

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de março de 2026 às 20:27
Wagner Moura marcou presença no tapete vermelho do Oscar 2026 neste domingo (15) e chamou atenção ao surgir elegante ao lado da esposa, a fotógrafa Sandra Delgado, antes da cerimônia da premiação em Hollywood. O ator baiano concorre ao prêmio de Melhor Ator, tornando-se o primeiro brasileiro da história indicado na categoria.
Muito simpático com fotógrafos e jornalistas, Wagner Moura posou para diversas fotos e atravessou o tapete vermelho distribuindo sorrisos. O artista escolheu um smoking preto da grife Zegna, com modelagem ampla, camisa branca sem gola e um broche discreto, compondo um visual sofisticado para a noite mais importante do cinema.
Sandra Delgado também chamou atenção no evento. A fotógrafa apostou em um vestido preto de veludo assinado pelo estilista baiano Guto CarvalhoNeto, que mantém ateliê em Botafogo, no Rio de Janeiro. O look elegante reforçou a presença brasileira na premiação.
O consultor de branding de moda Fábio Monnerat comentou o visual do ator e destacou a escolha clássica com toque contemporâneo. Segundo ele, o smoking com modelagem mais ampla e a camisa sem gola deram modernidade ao traje, preservando o estilo marcante do artista.
Wagner Moura
Além da indicação de Wagner Moura como Melhor Ator, o filme “O Agente Secreto” recebeu outras três indicações ao Oscar 2026, igualando o recorde de “Cidade de Deus”, que também teve quatro nomeações em 2004.
Ambientado em 1977, durante a ditadura militar no Brasil, o thriller político acompanha Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura. Na trama, ele é um especialista em tecnologia e professor universitário que foge de um passado violento em São Paulo e tenta recomeçar a vida em Recife, enquanto enfrenta perseguições ligadas ao regime militar.