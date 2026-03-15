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Wagner Moura cruza tapete vermelho do Oscar 2026 e chama atenção com look elegante

Indicado a Melhor Ator, baiano chega ao Oscar 2026 acompanhado da fotógrafa Sandra Delgado; filme brasileiro concorre a quatro estatuetas.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 20:27

Wagner Moura e Sandra Delgado no tapete vermelho do Oscar 2026 Crédito: Reprodução

Wagner Moura marcou presença no tapete vermelho do Oscar 2026 neste domingo (15) e chamou atenção ao surgir elegante ao lado da esposa, a fotógrafa Sandra Delgado, antes da cerimônia da premiação em Hollywood. O ator baiano concorre ao prêmio de Melhor Ator, tornando-se o primeiro brasileiro da história indicado na categoria.

Muito simpático com fotógrafos e jornalistas, Wagner Moura posou para diversas fotos e atravessou o tapete vermelho distribuindo sorrisos. O artista escolheu um smoking preto da grife Zegna, com modelagem ampla, camisa branca sem gola e um broche discreto, compondo um visual sofisticado para a noite mais importante do cinema.

Sandra Delgado também chamou atenção no evento. A fotógrafa apostou em um vestido preto de veludo assinado pelo estilista baiano Guto CarvalhoNeto, que mantém ateliê em Botafogo, no Rio de Janeiro. O look elegante reforçou a presença brasileira na premiação.

O consultor de branding de moda Fábio Monnerat comentou o visual do ator e destacou a escolha clássica com toque contemporâneo. Segundo ele, o smoking com modelagem mais ampla e a camisa sem gola deram modernidade ao traje, preservando o estilo marcante do artista.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
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Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
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Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
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Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

Além da indicação de Wagner Moura como Melhor Ator, o filme “O Agente Secreto” recebeu outras três indicações ao Oscar 2026, igualando o recorde de “Cidade de Deus”, que também teve quatro nomeações em 2004.

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar no Brasil, o thriller político acompanha Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura. Na trama, ele é um especialista em tecnologia e professor universitário que foge de um passado violento em São Paulo e tenta recomeçar a vida em Recife, enquanto enfrenta perseguições ligadas ao regime militar.

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