Cecília Malan revela por que é impedida por lei de morar no Brasil: 'Não posso voltar'

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de abril de 2026 às 11:46
Se você acompanha o jornalismo da Globo, sabe que Cecília Malan é quase uma vizinha dos londrinos há mais de 15 anos. Mas, se depender da vontade de vê-la batendo ponto em solo brasileiro, a espera vai ser longa. Lançando seu novo livro, 'Eu & Elas: Histórias Maternas', a jornalista revelou que o motivo que a 'prende' na Europa é a Justiça.
Olímpia, sua filha de 6 anos, é fruto do antigo casamento de Cecília com o francês Pierre Antoine. Por serem divorciados e o pai viver no exterior, a lei é rígida. "O pai da minha filha é estrangeiro. Então, por lei, não posso voltar [a morar no Brasil]", revelou Cecília em entrevista à Veja. A legislação internacional de guarda compartilhada impede que um dos pais mude a criança de país sem um acordo ou decisão judicial complexa, garantindo o convívio da pequena com o pai.
Durante sua passagem pelo Rio de Janeiro em abril para promover o livro, a jornalista foi vista em clima de proximidade com o ator Murilo Benício. O detalhe é que, em outubro do ano passado, o próprio Murilo confirmou em rede nacional, durante o programa Angélica Ao Vivo, que estava solteiro, colocando um ponto final oficial no namoro à distância que mantinham.
As aparições recentes na Cidade Maravilhosa, no entanto, acenderam o alerta dos fãs nas redes sociais, será que o casal resolveu dar mais uma chance ao amor, mesmo com o oceano Atlântico no meio?
Enquanto isso, Cecília foca no sucesso de sua obra. Ela costuma compartilhar cliques da rotina 'equilibrista' de ser correspondente e mãe, como o registro recente da filha desenhando na calçada enquanto ela trabalhava. Olímpia, além de ser a razão de sua permanência na Inglaterra, é a grande estrela das crônicas maternas que a jornalista agora compartilha com o público.