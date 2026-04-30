Cecília Malan revela por que é impedida por lei de morar no Brasil: 'Não posso voltar'

Jornalista é correspondente internacional na Inglaterra há mais de 15 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 11:46

Cecilia Malan Crédito: Reprodução/Instagram

Se você acompanha o jornalismo da Globo, sabe que Cecília Malan é quase uma vizinha dos londrinos há mais de 15 anos. Mas, se depender da vontade de vê-la batendo ponto em solo brasileiro, a espera vai ser longa. Lançando seu novo livro, 'Eu & Elas: Histórias Maternas', a jornalista revelou que o motivo que a 'prende' na Europa é a Justiça. 

Olímpia, sua filha de 6 anos, é fruto do antigo casamento de Cecília com o francês Pierre Antoine. Por serem divorciados e o pai viver no exterior, a lei é rígida. "O pai da minha filha é estrangeiro. Então, por lei, não posso voltar [a morar no Brasil]", revelou Cecília em entrevista à Veja. A legislação internacional de guarda compartilhada impede que um dos pais mude a criança de país sem um acordo ou decisão judicial complexa, garantindo o convívio da pequena com o pai.

Durante sua passagem pelo Rio de Janeiro em abril para promover o livro, a jornalista foi vista em clima de proximidade com o ator Murilo Benício. O detalhe é que, em outubro do ano passado, o próprio Murilo confirmou em rede nacional, durante o programa Angélica Ao Vivo, que estava solteiro, colocando um ponto final oficial no namoro à distância que mantinham.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Murilo Benício reatou com Cecília Malan? Ex-casal é visto junto no Rio e levanta rumores

Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Murilo Benício descreve namoro à distância com Cecília Malan: 'Saudade o tempo inteiro'

Murilo Benício e Cecília Malan posam com amigos após assumirem namoro

Murilo Benício assume relacionamento com Cecília Malan: 'Estamos namorando'

As aparições recentes na Cidade Maravilhosa, no entanto, acenderam o alerta dos fãs nas redes sociais, será que o casal resolveu dar mais uma chance ao amor, mesmo com o oceano Atlântico no meio?

Enquanto isso, Cecília foca no sucesso de sua obra. Ela costuma compartilhar cliques da rotina 'equilibrista' de ser correspondente e mãe, como o registro recente da filha desenhando na calçada enquanto ela trabalhava. Olímpia, além de ser a razão de sua permanência na Inglaterra, é a grande estrela das crônicas maternas que a jornalista agora compartilha com o público.

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo é recebida com abraço pelo ex-marido, Daniel Cady, ao retornar de viagem; VÍDEO

Ivete Sangalo é recebida com abraço pelo ex-marido, Daniel Cady, ao retornar de viagem; VÍDEO

Imagem - Modelo expulsa de casamento de Ronaldo e Cicarelli morreu afogada em passeio de lancha

Modelo expulsa de casamento de Ronaldo e Cicarelli morreu afogada em passeio de lancha

Imagem - Alika acusa Mirinho de tentativa de assassinato em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (30)

Alika acusa Mirinho de tentativa de assassinato em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (30)

Mais recentes

Imagem - O fim da escassez começou: 3 signos entram em fase de sucesso a partir desta quinta (30 de abril) e a recompensa finalmente chega

O fim da escassez começou: 3 signos entram em fase de sucesso a partir desta quinta (30 de abril) e a recompensa finalmente chega
Imagem - Aos 41 anos, Paula Fernandes posa de biquíni e mostra corpão em praia paradisíaca na Itália

Aos 41 anos, Paula Fernandes posa de biquíni e mostra corpão em praia paradisíaca na Itália
Imagem - Larissa Manoela fala sobre gravidez: 'Se você esperar, deixa passar e não vive isso'

Larissa Manoela fala sobre gravidez: 'Se você esperar, deixa passar e não vive isso'