NOVELA DAS 6

Alika acusa Mirinho de tentativa de assassinato em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (30)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 08:00

(Duda Santos) e Mirinho (Nicolas Prattes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quinta (30), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a justiça começa a dar os primeiros passos, mas ainda de forma lenta. Onildo consegue socorro para Tonho e, sob pressão de Fabrício, Mirinho é obrigado a parar o carro para fingir que está ajudando. Alika, no entanto, não é boba. Ao ver o estado do amado, ela não se cala e aponta o dedo para Mirinho, acusando-o abertamente de ter tentado matar Tonho na estrada.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Com os cuidados dedicados de Alika e Onildo, Tonho começa a recobrar a consciência e tenta reconstruir as memórias do acidente. O herói não se intimida e, assim que consegue falar, confronta Mirinho sobre o crime. Enquanto isso, o mistério sobre o passado de Niara e Vera ganha novos capítulos com as sondagens de Onildo, sugerindo que muitos segredos ainda estão escondidos.

Longe dali, o clima de festa em Batanga parece estar acabando. Jendal e Kênia recebem ninguém menos que o rei da Inglaterra para a cerimônia de casamento. Mas, no momento crucial, Akin e Ladisa agem rápido e rendem Mr. Jones. O noivo desaparece diante dos olhos de todos, transformando o evento em um escândalo sem precedentes.