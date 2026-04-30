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Alika acusa Mirinho de tentativa de assassinato em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (30)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 08:00

(Duda Santos) e Mirinho (Nicolas Prattes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo desta quinta (30), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a justiça começa a dar os primeiros passos, mas ainda de forma lenta. Onildo consegue socorro para Tonho e, sob pressão de Fabrício, Mirinho é obrigado a parar o carro para fingir que está ajudando. Alika, no entanto, não é boba. Ao ver o estado do amado, ela não se cala e aponta o dedo para Mirinho, acusando-o abertamente de ter tentado matar Tonho na estrada.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Com os cuidados dedicados de Alika e Onildo, Tonho começa a recobrar a consciência e tenta reconstruir as memórias do acidente. O herói não se intimida e, assim que consegue falar, confronta Mirinho sobre o crime. Enquanto isso, o mistério sobre o passado de Niara e Vera ganha novos capítulos com as sondagens de Onildo, sugerindo que muitos segredos ainda estão escondidos.

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'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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