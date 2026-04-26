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Atentado, caça às bruxas e vexame no altar em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (27 de abril a 2 de maio)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de abril de 2026 às 13:00

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

Na semana de 27 de abril a 2 de maio em 'A Nobreza do Amor', se você achou que o romance de Tonho e Alika teria paz, se enganou feio. Alika entra em pânico ao descobrir que Jendal não está para brincadeira, o vilão publicou um anúncio oferecendo uma recompensa generosa para quem capturar a jovem. Enquanto ela tenta se esconder sob o disfarce de Lúcia, o perigo atravessa o oceano.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Mirinho decide que não quer apenas o dinheiro da tecelagem, mas também a derrota de Tonho. Após um embate tenso na fazenda, Mirinho perde a cabeça e provoca um acidente grave na estrada. Tonho é deixado desacordado e ferido. Sorte que Onildo aparece para o resgate, mas o clima de guerra entre os rapazes está longe de acabar, com direito a ameaça de deserdamento feita por Casemiro.

Já do outro lado do mapa, em Batanga, o casamento de Kênia e Mr. Jones, que tinha até a presença do Rei da Inglaterra, acaba em um fiasco. Rendido por Akin e Ladisa, o noivo simplesmente some do mapa antes do "sim".

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Kênia desmaia, Jendal tenta esconder o sumiço inventando uma morte falsa para o Rei George, e a verdade acaba vindo à tona da pior forma possível. No meio do caos, Kênia acaba se rendendo aos encantos de Dumi, o guarda que deveria apenas protegê-la.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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