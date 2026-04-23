SAÚDE

Ex-Big Brother fica cego após cirurgia plástica e desabafa: 'Virou um pesadelo'

Após ter procedimento negado por médicos europeus, Joni Hesselgren viajou para a Coreia do Sul e enfrentou complicações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:32

Ex-Big Brother fica cego após cirurgia plástica Crédito: Reprodução/@hesselgrenjoni

O que era para ser o presente de aniversário dos sonhos acabou se transformando em um pesadelo para o influenciador finlandês Joni Hesselgren. Conhecido por sua participação no Big Brother da Finlândia e por ser um entusiasta de procedimentos estéticos, Joni decidiu comemorar seus 30 anos com uma transformação facial completa.

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A jornada começou com uma negativa, cirurgiões na Turquia se recusaram a operá-lo por considerarem o influenciador jovem demais para intervenções tão agressivas. Sem desistir, ele cruzou o mundo e desembarcou na Coreia do Sul, onde encontrou uma equipe disposta a realizar o combo: contorno facial em V, redução das maçãs do rosto, lifting facial profundo e lifting labial.

A cirurgia, realizada por três especialistas diferentes, foi classificada como difícil devido ao excesso de sangramento. Mas o verdadeiro susto veio no pós-operatório. Ao chegar no hotel, o rosto de Joni inchou de forma tão violenta que, no terceiro dia, ele ficou completamente cego.

Impossibilitado de abrir os olhos por causa do edema, o influenciador viveu 15 horas de dependência total. "Meus amigos tiveram que me acompanhar ao banheiro, me alimentar e me dar banho", revelou ao jornal Mirror. A situação só começou a melhorar após sessões de oxigenoterapia em uma câmara hiperbárica, tratamento levado muito a sério na clínica coreana para reduzir inflamações.